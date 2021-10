Covid, Draghi: “Curva sotto controllo, fatto sforzo straordinario. Possiamo tenere le scuole aperte” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Il premier ha fatto il punto sull'emergenza Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, è intervenuto al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Il premier hail punto sull'emergenza-19. L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : ?? Le frottole di Lamorgese in parlamento, i moniti a Draghi sul #greenpass, il rischio di un Natale senza regali. Q… - sebmes : Non credo proprio che Draghi si piegherà al ricatto dei #portuali. Loro forse non l’hanno capito, ma l’alternativa… - advgiornalista : RT @AssoCare: Il Premier Mario Draghi ha ringraziato poco fa Medici e Infermieri per il loro sacrificio umano e professionale compiuto nel… - infoitinterno : Covid, Draghi: “l’81% degli italiani ha completato ciclo vaccinale. Grazie a chi lo ha fatto da poco, superando esi… - federicovitalex : RT @Adnkronos: #Draghi: 'Grazie a chi si è vaccinato ora superando esitazioni'. #covid -