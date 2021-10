Covid, Crisanti: “Terza dose vaccino per non finire come Gb” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Serve la Terza dose di vaccino contro il Covid per evitare di finire come la Gran Bretagna. E’ la sintesi della posizione che il professor Andrea Crisanti espone a Otto e mezzo su La7. Al di là della Manica, si registrano quasi 50mila contagi al giorno. “Gli inglesi sono meno protetti di noi. I dati raccolti su 4 milioni di persone dimostrano che l’efficacia contro l’infezione dopo 6 mesi cala dal 95% al 40% e quella contro le complicazioni gravi della malattia scende al 70%”, dice. In Gran Bretagna vengono fatti “1 milione di tamponi al giorno e mettono in quarantena tra le 100 e le 150mila di persone al giorno, hanno un sistema per ammortizzare l’impatto. Hanno deciso di pagare un prezzo per andare dove vogliono senza mascherina. Noi abbiamo una situazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Serve ladicontro ilper evitare dila Gran Bretagna. E’ la sintesi della posizione che il professor Andreaespone a Otto e mezzo su La7. Al di là della Manica, si registrano quasi 50mila contagi al giorno. “Gli inglesi sono meno protetti di noi. I dati raccolti su 4 milioni di persone dimostrano che l’efficacia contro l’infezione dopo 6 mesi cala dal 95% al 40% e quella contro le complicazioni gravi della malattia scende al 70%”, dice. In Gran Bretagna vengono fatti “1 milione di tamponi al giorno e mettono in quarantena tra le 100 e le 150mila di persone al giorno, hanno un sistema per ammortizzare l’impatto. Hanno deciso di pagare un prezzo per andare dove vogliono senza mascherina. Noi abbiamo una situazione ...

