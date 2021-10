Covid: contagi in Gb tornano a sfiorare quota 50.000 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Risalgono vicino a 50.000 i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito (oltre 40.000 per l'ottavo giorno di fila), che toccano oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Risalgono vicino a 50.000 igiornalieri danel Regno Unito (oltre 40.000 per l'ottavo giorno di fila), che toccano oggi49.139, appena una ventina meno del numero registrato due ...

Advertising

TizianaFerrario : Quanto sta accadendo in GB e in Russia con impennata di morti e contagi #Covid ci fa capire che conta scegliere pol… - Adnkronos : Covid oggi Germania, contagi in aumento: oltre 17mila in un giorno - MediasetTgcom24 : Covid Gb, i contagi tornano a sfiorare quota 50mila #gb - rosis_s : RT @ultimenotizie: A partire dal primo novembre in #Austria sarà obbligatorio il #greenpass sui luoghi di lavoro, mentre tornano a salire… - Il_Paradroide : RT @ultimenotizie: A partire dal primo novembre in #Austria sarà obbligatorio il #greenpass sui luoghi di lavoro, mentre tornano a salire… -