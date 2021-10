Covid Campania, De Luca contro le ‘green pippe’: “Se ci distraiamo, a novembre richiudiamo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “In Campania non c’è diritto di cittadinanza per i ‘no green pippe’. Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, spiegando che “già l’ultima settimana abbiamo avuto un aumento di positivi”. Durante un incontro con attori e produttori della soap Rai ‘Un posto al sole’, che compie 25 anni, De Luca ha raccontato che “siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi della giornata. C’è un velo di imbecillità, di stupidità e di false notizie che purtroppo ha condizionato e rischia di condizionare. Non illudiamoci – ha ribadito – se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo”. “Ieri – ha raccontato De ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Innon c’è diritto di cittadinanza per i ‘no green. Se continuiamo a distrarci, a”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, spiegando che “già l’ultima settimana abbiamo avuto un aumento di positivi”. Durante un incon attori e produttori della soap Rai ‘Un posto al sole’, che compie 25 anni, Deha raccontato che “siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi della giornata. C’è un velo di imbecillità, di stupidità e di false notizie che purtroppo ha condizionato e rischia di condizionare. Non illudiamoci – ha ribadito – se continuiamo a distrarci, a”. “Ieri – ha raccontato De ...

Advertising

TV7Benevento : Covid. In Campania 406 positivi, risale tasso contagio. Aumentano ricoveri sia in intensiva che in degenza... - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #20ottobre #Coronavirus #Covid_19 - mattinodinapoli : Covid Campania, 406 casi positivi: aumentano i posti letto occupati - tinas48 : RT @VesuvioLive: Covid in Campania, aumentano i positivi e diminuiscono i tamponi - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 406, il doppio di ieri. Un morto nelle 48 ore -