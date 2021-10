Covid Campania, 406 casi positivi: aumentano i posti letto occupati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 406 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 23.637 test esaminati. Risale, dunque, il tasso di contagio che ieri era allo 0,69 per cento e oggi è pari... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 406 in, nelle ultime 24 ore, ialsu 23.637 test esaminati. Risale, dunque, il tasso di contagio che ieri era allo 0,69 per cento e oggi è pari...

