Covid, Brusaferro: "Scordiamoci l'immunità di gregge, terza dose per tutti" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Raggiungere l'immunità di gregge 'è difficile, la terza dose di vaccino potrebbe servire a tutti'. E' quanto afferma Silvio Brusaferro , presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Raggiungere l'di'è difficile, ladi vaccino potrebbe servire a'. E' quanto afferma Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Scordiamoci l'immunità di gregge, terza dose per tutti' #Covid - CarpaneseSilva1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'Scordiamoci l'immunità di gregge, terza dose per tutti' #Covid - Mic_a_e_la : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'Scordiamoci l'immunità di gregge, terza dose per tutti' #Covid - donatda : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'Scordiamoci l'immunità di gregge, terza dose per tutti' #Covid - poliziana : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'Scordiamoci l'immunità di gregge, terza dose per tutti' #Covid -