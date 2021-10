Covid Brasile, Senato accusa Bolsonaro: “Crimini contro umanità” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jair Bolsonaro deve essere accusato di Crimini contro l’umanità per la risposta all’epidemia di Covid che ha provocato uno “stratosferico” numero di decessi. Sono queste le conclusioni dell’inchiesta del Senato brasiliano, contenute in un rapporto di oltre mille pagine, che verrà pubblicato oggi, ma che la stampa brasiliana ha già anticipato. Nel rapporto si descrive come il devastante mix di negligenza, incompetenza e negazionismo anti-scientifico abbia guidato la risposta dell’amministrazione del presidente di estrema destra portando l’epidemia ad uccidere oltre 600mla brasiliani. L’accusa più grave è relativa alla decisione “deliberata e cosciente” di Bolsonaro di ritardare l’acquisto dei vaccini ha condannato ad una morte non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jairdeve essereto dil’per la risposta all’epidemia diche ha provocato uno “stratosferico” numero di decessi. Sono queste le conclusioni dell’inchiesta delbrasiliano, contenute in un rapporto di oltre mille pagine, che verrà pubblicato oggi, ma che la stampa brasiliana ha già anticipato. Nel rapporto si descrive come il devastante mix di negligenza, incompetenza e negazionismo anti-scientifico abbia guidato la risposta dell’amministrazione del presidente di estrema destra portando l’epidemia ad uccidere oltre 600mla brasiliani. L’più grave è relativa alla decisione “deliberata e cosciente” didi ritardare l’acquisto dei vaccini ha condannato ad una morte non ...

Advertising

repubblica : Brasile, la Commissione d'inchiesta sul Covid: 'Bolsonaro è colpevole di omicidio di massa' - fanpage : La CPI lancia accuse gravissime al presidente brasiliano Jair Bolsonaro per la gestione della pandemia e per aver p… - RaiNews : Per la gestione della pandemia in Brasile che ha causato 600mila morti - bep70366837 : RT @CorradinoMineo: In Brasile un rapporto parlamentare accusa Bolsonaro di 'crimini contro l'umanità'. In 1200 pagine lo ritiene responsab… - vinnix63 : RT @CorradinoMineo: In Brasile un rapporto parlamentare accusa Bolsonaro di 'crimini contro l'umanità'. In 1200 pagine lo ritiene responsab… -