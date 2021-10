Covid, a New York vaccino obbligatorio per i dipendenti municipali. Il sindaco de Blasio: “Chi non si adegua rischia il posto” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ultimatum della città di New York ai lavoratori pubblici No Vax. Il prossimo 1 novembre nella metropoli americana entrerà infatti in vigore l’obbligo di vaccino per tutti i dipendenti municipali. Il sindaco Bill de Blasio ha precisato che per chi non si adegua l’unica alternativa è quella del congedo non retribuito. Come spiegato dal primo cittadino la misura riguarderà un totale di circa 160.500 addetti, che comprendono non solo il personale amministrativo e d’ufficio ma anche agenti polizia, vigili del fuoco, netturbini, ispettori edili e altre categorie. Per tutti questi gruppi, a partire dal prossimo mese, sarà dunque richiesta almeno la prima dose per essere ammessi ai propri posti di lavoro, senza più la possibilità di esporre un tampone negativo come lascia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ultimatum della città di Newai lavoratori pubblici No Vax. Il prossimo 1 novembre nella metropoli americana entrerà infatti in vigore l’obbligo diper tutti i. IlBill deha precisato che per chi non sil’unica alternativa è quella del congedo non retribuito. Come spiegato dal primo cittadino la misura riguarderà un totale di circa 160.500 addetti, che comprendono non solo il personale amministrativo e d’ufficio ma anche agenti polizia, vigili del fuoco, netturbini, ispettori edili e altre categorie. Per tutti questi gruppi, a partire dal prossimo mese, sarà dunque richiesta almeno la prima dose per essere ammessi ai propri posti di lavoro, senza più la possibilità di esporre un tampone negativo come lascia ...

