Covid: a Milano e provincia 125 nuovi casi, 45 in città

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 in provincia di Milano sono 125 di cui 45 in città. Numeri più contenuti nelle altre province: a Bergamo sono 57, a Brescia 46, a Como 23, a Varese 45. La provincia di Cremona ne conta 22, Lecco 11, Lodi 18, Mantova 15, Monza 17, Pavia 39 e Sondrio 12.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano Covid. Tasso di positività allo 0,8% e una valanga di tamponi, ma così sono inutili Poi, acquisite quelle, a mancare sono stati i reagenti e la potenza di fuoco diagnostica del Covid ... "E qui si pone il problema" spiega il virologo dell'Università Bicocca di Milano Francesco Broccolo ...

Covid: nuovi positivi in Lombardia sono 457, i morti 4 Milano, 20 ott. In Lombardia ci sono 457 nuovi positivi al Covid, lo 0,4% dei 100.312 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I morti sono 4 e portano il totale ...

