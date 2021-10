Covid | 3 702 nuovi casi e 33 decessi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – In crescita iin Italia, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Ipositivi nelle ultime 24 ore sono 3.702, in aumento rispetto ai 2.697 fatti registrare ieri. I tamponi processati sono stati 485.613, dato che fa salire il tasso di positività allo 0,76%. Sono 33 i deceduti, mentre i guariti sono 4.544. Tornano a crescere i ricoveri: nei reparti ordinari il numero si incrementa di 41 unità toccando quota 2.464; nelle terapie intensive è invece stabile a 355 con 25ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 70.849 persone. Dal punto di vista del contagio nelle regioni, la prima per numeri dipositivi è la Lombardia (457), seguita da Veneto (455) e Campania (406). (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Covid 702

