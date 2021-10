Covid-19 Italia, 20 ottobre: aumento esponenziale di morti (33) e contagi (3.702), tasso aumenta allo 0,76% (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel giorno dell'allarme lanciato dal Presidente dell'Iss Brusaferro i numeri di Speranza confermano che la pandemia non arretra, aumento esponenziale di morti e contagi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel giorno dell'allarme lanciato dal Presidente dell'Iss Brusaferro i numeri di Speranza confermano che la pandemia non arretra,diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Covid, la meta dell'immunità di gregge è vicina. Ecco perché l’Italia sta meglio degli altri… - TizianaFerrario : Quanto sta accadendo in GB e in Russia con impennata di morti e contagi #Covid ci fa capire che conta scegliere pol… - Ettore_Rosato : Grazie al più dei lavoratori portuali #Trieste che ha continuato a lavorare con senso di responsabilità . Lo ha fatt… - ConfindustriaDM : La ripartenza del sistema sanitario post #covid19 necessita di un supporto nel monitoraggio delle #infezioni ospeda… - NPaguni : RT @saveriolakadima: In Inghilterra senza mascherine e #greenpass sono a 200 morti al giorno. 200 morti al giorno. Chi in Italia sproloquia… -