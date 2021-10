Cosimo Prinzo | maestro di musica E di buona vita

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Matteo Gallo Era il diciannove ottobre del 1995. Il, oboista docente e già vicedirettore del Conservatorio di Salerno, aveva quarantuno anni e una‘nel mezzo del cammin’. Un attacco di cuore fulminante non gli diede altra possibilità di incedere nell’esistenza terrena. Si fermò lì, la sua opera su questo mondo. Improvvisamente e con dolore immenso di chi nutriva per lui un profondo amore: la sua famiglia, i suoi amici, i suoi allievi. Mai, però, ne terminò il ricordo. Una fiaccola sempre accesa che nessuna lacrima, versata in quel tempo e da quel tempo in poi quando la memoria mostrava il suo volto più tenero, ha potuto spegnere. “Di mio marito mi manca tutto” sottolinea Elisa Pelizzari, moglie e madre dei suoi due figli, Antonio e Angelo, emtrambi strumentisti (violista il primo, ...