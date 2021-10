Cosa sappiamo già di Peacemaker, la serie che funge da sequel di Suicide Squad – Missione suicida (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Peacemaker è uno degli interessanti personaggi che si sono uniti alla Suicide Squad di James Gunn, e la scena post-credit del film sembra essere collegata a ciò che gli accadrà una volta che la sua serie personale debutterà su HBO Max. Marvel non è l'unico studio che porta i suoi personaggi dei fumetti sul piccolo schermo. Dopo il successo di serie come WandaVision e Loki (che avrà una seconda stagione) la DC rilancia con una serie ispirata al personaggio di Peacemaker, che sembra essere un sequel di quanto accaduto nell'ultimo Suicide Squad. La storia di Peacemaker continuerà a essere raccontata all'interno di una serie limitata in 8 episodi (diretta dallo stesso James Gunn) che si ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è uno degli interessanti personaggi che si sono uniti alladi James Gunn, e la scena post-credit del film sembra essere collegata a ciò che gli accadrà una volta che la suapersonale debutterà su HBO Max. Marvel non è l'unico studio che porta i suoi personaggi dei fumetti sul piccolo schermo. Dopo il successo dicome WandaVision e Loki (che avrà una seconda stagione) la DC rilancia con unaispirata al personaggio di, che sembra essere undi quanto accaduto nell'ultimo. La storia dicontinuerà a essere raccontata all'interno di unalimitata in 8 episodi (diretta dallo stesso James Gunn) che si ...

