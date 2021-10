Cosa sappiamo dell’attacco ransomware che ha colpito Siae (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La sede centrale della Siae (Carlo Dani, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, attraverso Wikimedia Commons)Siae, la Società italiana degli autori ed editori, è stata vittima di quello che a prima vista sembrerebbe a tutti gli effetti un attacco ransomware innescato circa due settimane fa da un pregresso attacco phishing. Le tempistiche coincidono con il modus operandi del gruppo di cybercriminali noto come Everest. Questi hanno infatti immediatamente rivendicato l’attacco pubblicando su loro sito un sample, un piccolo assaggio, degli oltre 60 gigabyte di dati che dichiarano di aver trafugato a Siae. In questo piccola demo sono presenti documenti d’identità, dichiarazione di paternità delle opere e variazioni dei recapiti domiciliari degli artisti fornite a Siae negli ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La sede centrale della(Carlo Dani, CC BY-SA 4.0 , attraverso Wikimedia Commons), la Società italiana degli autori ed editori, è stata vittima di quello che a prima vista sembrerebbe a tutti gli effetti un attaccoinnescato circa due settimane fa da un pregresso attacco phishing. Le tempistiche coincidono con il modus operandi del gruppo di cybercriminali noto come Everest. Questi hanno infatti immediatamente rivendicato l’attacco pubblicando su loro sito un sample, un piccolo assaggio, degli oltre 60 gigabyte di dati che dichiarano di aver trafugato a. In questo piccola demo sono presenti documenti d’identità, dichiarazione di paternità delle opere e variazioni dei recapiti domiciliari degli artisti fornite anegli ...

