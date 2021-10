Coronavirus, per il medico Donzelli «la spinta alle vaccinazioni non ha basi scientifiche». Ma non è così (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Riscontriamo la diffusione di un’audizione, presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, tenuta dal dottor Alberto Donzelli, specialista in igiene e medicina preventiva. Il video viene condiviso dal canale Youtube dell’emittente RadioRadio con il seguente titolo: «”Incentivano vaccinazioni di massa senza basi scientifiche” – I dati che smascherano il Green pass». Dopo il precedente intervento del dottor Bizzarri, viene proposta una nuova “condanna” del Green pass mettendo in discussione la sua estensione a tutti i lavoratori. Donzelli lo fa citando degli studi, che a suo dire dimostrerebbero la superiorità dell’immunità naturale contro il nuovo Coronavirus rispetto a quella indotta dai vaccini, persino dopo l’emergere delle varianti Covid, soprattutto la Delta, ormai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Riscontriamo la diffusione di un’audizione, presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, tenuta dal dottor Alberto, specialista in igiene e medicina preventiva. Il video viene condiviso dal canale Youtube dell’emittente RadioRadio con il seguente titolo: «”Incentivanodi massa senza” – I dati che smascherano il Green pass». Dopo il precedente intervento del dottor Bizzarri, viene proposta una nuova “condanna” del Green pass mettendo in discussione la sua estensione a tutti i lavoratori.lo fa citando degli studi, che a suo dire dimostrerebbero la superiorità dell’immunità naturale contro il nuovorispetto a quella indotta dai vaccini, persino dopo l’emergere delle varianti Covid, soprattutto la Delta, ormai ...

