Coronavirus oggi Gb | ministro della Sanità conferma | identificata nuova versione variante Delta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oltre 44 milioni di vaccinati in Italia mentre gli Usa cominciano la terza dose per gli over 40. Iss, vaccinati deceduti ‘iperfragili’, età media alta e malati. IlSperanza: somministrate oltre 700mila terze dosi, valuteremo ampliamento

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Mentre i decessi con, appesantiti il martedì e il mercoledì dal consueto recupero statistico relativo al weekend, sono scesi rispetto ai 223 di ieri, picco da marzo, a quota 179.... anche la corsa alla produzione di vaccini contro ilche ha contribuito a rendere di difficile reperibilità materiali comuni come fiale di vetro o sigilli di plastica. 'Ad- continua ...Sono 457 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 20 ottobre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. I morti sono 4 e portano il totale da inizio pandemia a quota 34.130. Nelle ultime 2 ...Il fascista presidente in un comizio replica alla Commissione di inchiesta del Senato ne ha raccomandato l'incriminazione per la gestione della pandemia di coronavirus.