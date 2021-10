Coronavirus in Toscana: morti due uomini a Pistoia e Massa Carrara, oggi 20 ottobre. E 224 contagi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono due i morti di Coronavirus, in Toscana, anche oggi 20 ottobre 2021. Si tratta di due uomini la cui età media, sommata e divisa, è di 93 anni. Risiedevano a Pistoia e Massa Carrara. Sono invece 224 i nuovi contagiati (216 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono due idi, in, anche202021. Si tratta di duela cui età media, sommata e divisa, è di 93 anni. Risiedevano a. Sono invece 224 i nuoviati (216 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

