Coronavirus, i dati – 3.702 contagi con 485mila tamponi: il tasso di positività sale allo 0,76%. Altre 33 vittime (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cresce il numero dei contagi giornalieri in Italia rispetto all'ultimo rilevamento di ieri. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 3.702 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, oltre mille in più rispetto al dato del giorno precedente che faceva segnare 2.697 casi. Questo nonostante il netto abbassamento del numero di tamponi processati, con 485.613 test effettuati contro i 662mila di ieri. Di conseguenza, si registra anche un netto aumento del tasso di positività che passa dallo 0,4% allo 0,76%. In calo, invece, le vittime: sono 33 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid, contro le 70 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

