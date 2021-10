Coronavirus, Brusaferro: “Immunità di gregge non è obiettivo che ci possiamo porre. Terza dose raccomandata per tutti? È un’ipotesi” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “L’Immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2?. Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e portavoce del Comitato tecnico scientifico, pone “altri” obiettivi contro Sars-Cov-2: “Ridurre il più possibile la circolazione e i contagi e contenere al minino ricoveri e morti”. Sono questi gli indicatori da tenere in considerazione nelle prossime settimane quando, spiega a La Stampa, si valuterà l’impatto delle riaperture: “Se l’incidenza dei casi continuerà a scendere sarà possibile considerare un allentamento delle restrizioni”. E per quanto riguarda la Terza dose per tutti la ritiene un’ipotesi da tenere in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “L’di, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non èche cicon il SarsCov-2?. Silvio, presidente dell’Iss e portavoce del Comitato tecnico scientifico, pone “altri” obiettivi contro Sars-Cov-2: “Ridurre il più possibile la circolazione e i contagi e contenere al minino ricoveri e morti”. Sono questi gli indicatori da tenere in considerazione nelle prossime settimane quando, spiega a La Stampa, si valuterà l’impatto delle riaperture: “Se l’incidenza dei casi continuerà a scendere sarà possibile considerare un allentamento delle restrizioni”. E per quanto riguarda laperla ritieneda tenere in ...

