Coronavirus | 3 702 contagi in un giorno | il tasso di positività sale allo 0 | 8% Sono 33 i decessi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il bollettino del 20 ottobre 20213.702 i nuovi casi di(ieri 2.697) e 33(ieri 70) registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati diffusi oggi, 20 ottobre, nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati nel Paese da inizio emergenzaa quota 4.725.887, mentre i morti per Covid131.688. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 73.668 persone, in flessione rispetto a ieri, quando erano 74.546. La situazione negli ospedali I pazienti ricoverati in ospedale in area non critica2.464 (ieri erano 2.423). Sul fonte delle terapie intensive, a fronte di +25 nuovi ingressi giornalieri (ieri 27), il numero di persone ricoverate in condizioni critiche è di 355 persone, ...

In Lombardia oggi si registrano 457 casi di positività al Covid-19. PALERMO, 20 ottobre – Risultano in aumento i casi di positività al Covid-19 nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore ne sono emersi 368 (di cui 173 in provincia di Catania e 42 nel Palermitano). Covid: 46 nuovi casi nel Bresciano, 457 in Lombardia e 3.702 in Italia. Sono i numeri di oggi, mercoledì 20 ottobre, sul fronte Coronavirus.