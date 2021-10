Corona virus: Italia, 73668 attualmente positivi a test (-878 in un giorno) con 131688 decessi (33) e 4520531 guariti (4544). Totale di 4725887 casi (3702) Dati della protezione civile: effettuati 485613 tamponi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 73668 attualmente positivi a test (-878 in un giorno) con 131688 decessi (33) e 4520531 guariti (4544). Totale di 4725887 casi (3702) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 485613 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 20 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-878 in un) con(33) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

gabryhz : RT @ElettraLambo: Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire - samdcarta : @stopcensura2020 Come se non lo avessimo capito...da quando e iniziato il corona virus erano gli unici non multati… - gioesposit : @Jeebo64 @OmegaSlayer Come quello dell'influenza giusto (due corona virus). Studia e torna più preparato. Ti stai a… - MDX_0x0 : @SReoladed Praticamente si tratta di #BLE la versione di BLT che c'era anche in app '#IMMUNI'! ??… - Sakurauchi_Hime : RT @PietroSiffi: @valy_s Pretendono le patenti di vaccinazione a un virus che nessuno ha mai isolato, con un vaccino che non protegge dal c… -