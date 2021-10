«Contrastare tutte le realtà eversive»: la mozione del centrodestra stana anche la sinistra antisemita (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Contrastare tutte – nessuna esclusa – le realtà eversive» che minacciano «l’impianto democratico» in Italia. È quanto chiede la mozione unitaria contro i totalitarismi che il centrodestra ha presentato alla Camera e che prende le mosse dai disordini di piazza del 9 ottobre, che hanno visto coinvolti non solo esponenti di Forza Nuova a Roma, ma anche dei centri sociali a Milano e Torino. Il testo è identico a quello presentato al Senato, con un’unica eccezione: l’inserimento di una parte relativa all’antisemitismo, anche in questo caso di ogni provenienza, chiesto e ottenuto da FdI. Un testo che corregge lo strabismo della sinistra La mozione impegna il governo ad «adottare tempestivamente ogni misura prevista dalla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «– nessuna esclusa – le» che minacciano «l’impianto democratico» in Italia. È quanto chiede launitaria contro i totalitarismi che ilha presentato alla Camera e che prende le mosse dai disordini di piazza del 9 ottobre, che hanno visto coinvolti non solo esponenti di Forza Nuova a Roma, madei centri sociali a Milano e Torino. Il testo è identico a quello presentato al Senato, con un’unica eccezione: l’inserimento di una parte relativa all’antisemitismo,in questo caso di ogni provenienza, chiesto e ottenuto da FdI. Un testo che corregge lo strabismo dellaLaimpegna il governo ad «adottare tempestivamente ogni misura prevista dalla ...

