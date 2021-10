Conservare l’anima. Il nuovo libro di Borgonovo accende la luce del patriottismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott – “La Patria non è un territorio: il territorio non ne è che la base. La Patria è l’idea che sorge su quello; è il pensiero d’amore, il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio”. Nell’era delle parole per forza, delle frasi costrette, dei pensieri indotti la difesa della terra d’origine, fisica e spirituale, diventa d’obbligo. Con le parole di Giuseppe Mazzini il vice-direttore de La Verità Francesco Borgonovo ha deciso di bagnare le pagine della sua ultima fatica letteraria: Conservare l’anima. Manuale per aspiranti patrioti (Lindau, 160 pag., 14,00€). Conservare l’anima, Borgonovo accende il patriottismo La penna originaria di Reggio Emilia guida il lettore in una galassia che sembra lontana, distante anni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott – “La Patria non è un territorio: il territorio non ne è che la base. La Patria è l’idea che sorge su quello; è il pensiero d’amore, il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio”. Nell’era delle parole per forza, delle frasi costrette, dei pensieri indotti la difesa della terra d’origine, fisica e spirituale, diventa d’obbligo. Con le parole di Giuseppe Mazzini il vice-direttore de La Verità Francescoha deciso di bagnare le pagine della sua ultima fatica letteraria:. Manuale per aspiranti patrioti (Lindau, 160 pag., 14,00€).ilLa penna originaria di Reggio Emilia guida il lettore in una galassia che sembra lontana, distante anni ...

