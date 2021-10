“Conferenze stampa solo se autorizzate dal procuratore capo”: il parere di Costa e Ostellari al decreto sul bavaglio ai pm (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le Conferenze stampa dei pm nel corso delle indagini potranno svolgersi solo se autorizzate dal procuratore della Repubblica “con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano”. È questa la parte fondamentale del nuovo parere al decreto legislativo approvato dal governo, depositato nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato dai relatori, Enrico Costa di Azione e Andrea Ostellari della Lega, al termine di una riunione di maggioranza. La scorsa settimana la maggioranza si era spaccata su un precedente parere che non era stato votato. Il nuovo documento verrà votato nel pomeriggio in entrambe i rami del Parlamento. Il decreto legislativo approvato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ledei pm nel corso delle indagini potranno svolgersisedaldella Repubblica “con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano”. È questa la parte fondamentale del nuovoallegislativo approvato dal governo, depositato nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato dai relatori, Enricodi Azione e Andreadella Lega, al termine di una riunione di maggioranza. La scorsa settimana la maggioranza si era spaccata su un precedenteche non era stato votato. Il nuovo documento verrà votato nel pomeriggio in entrambe i rami del Parlamento. Illegislativo approvato ...

