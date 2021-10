Conference League 2021-22: la Roma in trasferta contro il Bodø/Glimt per mantenere la testa del girone e dimenticare la sconfitta contro la Juventus (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna la Conference League per la terza giornata della fase a gironi. La Roma sarà impegnata nella lunga trasferta norvegese sul campo del Bodø/Glimt, per una sfida tra la prima e la seconda del girone C. I giallorossi, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, non priva di polemiche per la direzione di gara dell’arbitro Daniele Orsato, cercheranno di rimettersi in marcia nell’appuntamento europeo. L‘allenatore della Roma José Mourinho ha annunciato che farà molto turnover per questa gara che prevede come molto complicato soprattutto per la condizioni ambientali: “Dire di giocare bene mi sembra impossibile, non tanto per il sintetico ma anche per il vento. Sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna laper la terza giornata della fase a gironi. Lasarà impegnata nella lunganorvegese sul campo del, per una sfida tra la prima e la seconda delC. I giallorossi, reduci dallain campionatola, non priva di polemiche per la direzione di gara dell’arbitro Daniele Orsato, cercheranno di rimettersi in marcia nell’appuntamento europeo. L‘allenatore dellaJosé Mourinho ha annunciato che farà molto turnover per questa gara che prevede come molto complicato soprattutto per la condizioni ambientali: “Dire di giocare bene mi sembra impossibile, non tanto per il sintetico ma anche per il vento. Sarà ...

Advertising

angelomangiante : Zaniolo si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno riscontrato lesioni legamentose al ginocchio. Rimane… - PeterTochukwu9 : RT @lazioland1900: Europa League | Lazio VS Marseille | Press conference and match dates and times, referees Europa League | Lazio VS Marse… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Bodo/Glimt-Roma, Mourinho: 'Farò turnover, Zaniolo ci sarà col Napoli' #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague #SkySport #BodoGlimtR… - infoitsport : Mourinho a sorpresa: 'Zaniolo a Napoli ci sarà. Conference League? Faccio turnover' - ilham_Nawawi16 : RT @lazioland1900: Europa League | Lazio VS Marseille | Press conference and match dates and times, referees Europa League | Lazio VS Marse… -