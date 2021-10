"Con Berlusconi ben di peggio". Gualtieri contro la Meloni, Sallusti lo travolge: gioco, partita, incontro | Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Quando eravate all'opposizione di Silvio Berlusconi dicevate di peggio". Alessandro Sallusti risponde con durezza al neo-sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Giorgia Meloni parla di "un clima surreale": "Magistrati per cui viene chiesta una procedura al Csm perché hanno detto di non essere d'accordo con i provvedimenti del governo? Che cos'è, una dittatura? In Italia non si può più dire che non si è d'accordo con il governo? E poi il problema ce l'ho io...". "Lo sta dicendo e nessuno le impedisce di dirlo - commenta Gualtieri, in studio da Floris -. Però è altrettanto vero che sostenere che c'è stata una strategia della tensione, accusare governo e polizia di aver fomentato gli incidenti che hanno visto l'assalto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Quando eravate all'opposizione di Silviodicevate di". Alessandrorisponde con durezza al neo-sindaco di Roma Roberto, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Giorgiaparla di "un clima surreale": "Magistrati per cui viene chiesta una procedura al Csm perché hanno detto di non essere d'accordo con i provvedimenti del governo? Che cos'è, una dittatura? In Italia non si può più dire che non si è d'accordo con il governo? E poi il problema ce l'ho io...". "Lo sta dicendo e nessuno le impedisce di dirlo - commenta, in studio da Floris -. Però è altrettanto vero che sostenere che c'è stata una strategia della tensione, accusare governo e polizia di aver fomentato gli incidenti che hanno visto l'assalto ...

