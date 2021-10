"Come erano ridotti dopo il vaccino". L'ex M5s senza green pass al Senato? Un orrore: cosa le esce di bocca | Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La senatrice ex M5s Laura Granato è entrata senza green pass a Palazzo Madama, semplicemente sfruttando la legge che concede una "deroga" ai parlamentari italiani. In collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, l'ex grillina, no green pass e no vax dichiarata, spiega il motivo della sua ribellione politica. "Noi ogni mattina siamo qui esibendo il green pass - la stuzzica la Merlino -, voi avete delle regole diverse da quelle degli italiani". "Per me che sto all'opposizione entrare in Senato per contestare un atto unilaterale del governo esibendo il green pass, che è un effetto di quel decreto legge che contesto, mi sembra un controsenso", spiega la Granato suscitando lo sconcerto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La senatrice ex M5s Laura Granato è entrataa Palazzo Madama, semplicemente sfruttando la legge che concede una "deroga" ai parlamentari italiani. In collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, l'ex grillina, noe no vax dichiarata, spiega il motivo della sua ribellione politica. "Noi ogni mattina siamo qui esibendo il- la stuzzica la Merlino -, voi avete delle regole diverse da quelle degli italiani". "Per me che sto all'opposizione entrare inper contestare un atto unilaterale del governo esibendo il, che è un effetto di quel decreto legge che contesto, mi sembra un controsenso", spiega la Granato suscitando lo sconcerto ...

Ultime Notizie dalla rete : Come erano Perugia, Verdini indagato dalla Procura nell'inchiesta su loggia Ungheria Violazione della legge Anselmi l'accusa che gli è stata contestata come riporta oggi Il Fatto. ... Inizialmente a Perugia le iscrizioni nel registro degli indagati erano rimaste quelle originarie ...

Coronavirus: in Toscana 224 nuovi casi. I decessi sono due La Toscana si trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ... 563 ad Arezzo, 350 a Siena, 211 a Grosseto, 93 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano ...

