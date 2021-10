Come cambiano i Mercati generali, la macchina che sfama Milano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se ci vai prima dell’alba, ti ritrovi in mezzo a un’umanità brulicante. Camion che arrivano, addetti che scaricano bancali e un immenso mercato che prende forma in pochi minuti. Tutto finisce, si richiude poco dopo che il resto della città si è risvegliato. Quel che era sui banchi, riappare nelle vetrine, sugli scaffali dei negozi, e di lì a poco nelle case, sulle tavole. Una visita ai Mercati generali di Milano è un’incursione nell’incredibile, nell’immensa macchina che nell’arco di qualche ora rende i prodotti delle campagne cibo per la città. I Mercati sono nati per soddisfare i bisogni di Milano, ma sono poi diventati una realtà internazionale, con merci che arrivano da tutto il paese e dall’estero per essere ogni mattina immesse nella catena del commercio, dall’ingrosso fino alla ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se ci vai prima dell’alba, ti ritrovi in mezzo a un’umanità brulicante. Camion che arrivano, addetti che scaricano bancali e un immenso mercato che prende forma in pochi minuti. Tutto finisce, si richiude poco dopo che il resto della città si è risvegliato. Quel che era sui banchi, riappare nelle vetrine, sugli scaffali dei negozi, e di lì a poco nelle case, sulle tavole. Una visita aidiè un’incursione nell’incredibile, nell’immensache nell’arco di qualche ora rende i prodotti delle campagne cibo per la città. Isono nati per soddisfare i bisogni di, ma sono poi diventati una realtà internazionale, con merci che arrivano da tutto il paese e dall’estero per essere ogni mattina immesse nella catena del commercio, dall’ingrosso fino alla ...

