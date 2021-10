Colpo Leicester nel girone del Napoli | super Daka ribalta lo Spartak

Advertising

MOSCA (Russia) - La terza giornata di Europa League si apre con un grande spettacolo tra Spartak Mosca e, due protagoniste del girone del Napoli. In terra russa partono forte i padroni di casa che all'11' passano con Sobolev , per poi raddoppiare al 44' con Larsson . Partita subito in salita ...Conosce bene il calcio inglese, ha vinto la Premier League al primoguidando un Chelsea che l'... Brendan Rodgers piace, ma è attualmente legato alcol quale sta facendo benissimo, ...Spettacolo nel gruppo di Europa League degli azzurri con le Foxes che rimontano il doppio vantaggio iniziale dei russi con quattro reti dell'attaccante ex Salisburgo ...Se l’Atalanta vorrà strappare un risultato importante da segnare come traguardo sul calendario dovrà fare la partita perfetta in entrambe le fasi di gioco. Il Manchester United non se la passa benissi ...