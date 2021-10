COLE PALMER, L’ENNESIMO ASTRO NASCENTE LANCIATO DA GUARDIOLA (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una nuova stella sta sbocciando tra le fila del Manchester City, si tratta di COLE PALMER. Nato il 6 maggio del 2002 a Wythenshawe, in Inghilterra, COLE coltiva la fede per i Citizens fin da bambino ed entra a far parte all’età di 8 anni dell’Academy del club dove poi diventerà successivamente capitano dell’under 18. Un lungo percorso con gli Sky Blues che ha spinto GUARDIOLA ad aggregarlo nella sua rosa: l’esordio con la propria squadra del cuore per PALMER arriverà il 20 settembre 2020 contro il Burnley in Carabao Cup ed il mese successivo arriverà ad assaporare anche l’atmosfera della Champions, subentrando nella vittoria esterna contro il Marsiglia. Attaccante totale, che all’occorrenza può anche giocare sulla fascia, COLE sta sbocciando definitivamente in questo inizio di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una nuova stella sta sbocciando tra le fila del Manchester City, si tratta di. Nato il 6 maggio del 2002 a Wythenshawe, in Inghilterra,coltiva la fede per i Citizens fin da bambino ed entra a far parte all’età di 8 anni dell’Academy del club dove poi diventerà successivamente capitano dell’under 18. Un lungo percorso con gli Sky Blues che ha spintoad aggregarlo nella sua rosa: l’esordio con la propria squadra del cuore perarriverà il 20 settembre 2020 contro il Burnley in Carabao Cup ed il mese successivo arriverà ad assaporare anche l’atmosfera della Champions, subentrando nella vittoria esterna contro il Marsiglia. Attaccante totale, che all’occorrenza può anche giocare sulla fascia,sta sbocciando definitivamente in questo inizio di ...

Champions League: vincono Psg, City, Liverpool e Real. Il Dortmund cade contro l'Ajax

Nella seconda frazione, Kyle Walker e Cole Palmer (diciannove anni, diciannove) appena entrato in campo fanno lo 0 - 4. Il gol della bandiera per il Brugge lo mette a segno Hans Vanaken.

Ancelotti batte De Zerbi 5 - 0. Messi show: doppietta con cucchiaio

Al ventesimo fuori De Bruyne (applauditissimo dai suoi connazionali) e dentro il giovane Cole Palmer, che tre minuti dopo segna il gol del 4 - 0 con un perfetto tiro a giro dal limite dell'area.

Manchester City, debutto da sogno per Cole Palmer! Segna 2' dopo l'ingresso in campo

Champions League: vincono Psg, City, Liverpool e Real. Dortmund ko Nella serata dolce e amara per Milano e per i tifosi di Inter e Milan - una vittoriosa a San Siro, l'altra sconfitta a Porto contro gli uomini di ...

Nella seconda frazione, Kyle Walker e(diciannove anni, diciannove) appena entrato in campo fanno lo 0 - 4. Il gol della bandiera per il Brugge lo mette a segno Hans Vanaken, ma poi ...Al ventesimo fuori De Bruyne (applauditissimo dai suoi connazionali) e dentro il giovane, che tre minuti dopo segna il gol del 4 - 0 con un perfetto tiro a giro dal limite dell'area. Il ...Nella serata dolce e amara per Milano e per i tifosi di Inter e Milan - una vittoriosa a San Siro, l'altra sconfitta a Porto contro gli uomini di Sergio Conceiçao -, non mancano ...Nella serata dolce e amara per Milano e per i tifosi di Inter e Milan - una vittoriosa a San Siro, l'altra sconfitta a Porto contro gli uomini di ...