C’MON C’MON: con Joaquin Phoenix il 21 ottobre alla Festa del Cinema (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, C’MON C’MON, scritto e diretto da Mike Mills che, dopo un film ispirato a suo padre (Beginners) e uno alla madre (Le donne della mia vita), si cimenta in un’opera ancora più personale e per certi versi più vicina alla sua esperienza vissuta: una storia che scava nel rapporto tra adulti e bambini. Chi è il protagonista di C’MON C’MON? Protagonista della pellicola è Joaquin Phoenix, nei panni di un uomo di mezza età che impara a prendersi cura di un bambino per la prima volta, attraverso un viaggio che si trasformerà in una meditazione sull’amore, la genitorialità e sull’andare avanti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sarà presentatodeldi Roma,, scritto e diretto da Mike Mills che, dopo un film ispirato a suo padre (Beginners) e unomadre (Le donne della mia vita), si cimenta in un’opera ancora più personale e per certi versi più vicinasua esperienza vissuta: una storia che scava nel rapporto tra adulti e bambini. Chi è il protagonista di? Protagonista della pellicola è, nei panni di un uomo di mezza età che impara a prendersi cura di un bambino per la prima volta, attraverso un viaggio che si trasformerà in una meditazione sull’amore, la genitorialità e sull’andare avanti ...

Advertising

soniafromearth : la mia personalità e quella di jimin listed come ideal match, c'mon @ jimin let's talk abt it - lasgravata : HA DETTO DI NUOVO CHE MON C'È BISOGNO DO SMEZZARE E DI FARLO LA PROSSIMA VOLTA. MA PERCHÉ - fleabkat : preso c’mon c’mon ma alle nove di mattina - PhilusThobejane : @drclftbl @Arsenal @m8arteta Martenelli's mistake c'mon imo - Cla_Zanzibar : Chi ben comincia… c’mon Bucks ?? @JordanNwora @Bucks #milwaukeebucks #nwora -

Ultime Notizie dalla rete : C’MON C’MON Festa del Cinema di Roma, C'mon C'mon con Joaquin Phoenix sarà presentato giovedì 21 ottobre Shockwave Magazine