Clio e i sorrisi dei bambini del San Paolo di Milano | l' influencer per Operation Smile Italia Onlus

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Operazione solidarietà per la fondazionediZammatteo, la make up artist famosissima sul web e non solo.ha realizzato con la sua linea di make up una edizione limitata ...

La sensibilità della make-up artist e Co-Founder di ClioMakeUp per i sorrisi dei più piccoli

'Sono commossa per l'ondata di affetto e per i tantissimi messaggi che ho ricevuto dalla community - commentaZammatteo - E sono grata a chi ha scelto di sostenere insieme a me Operation Smile ...Mai come in questo periodo, in cui spesso i nostrisono stati celati dalle mascherine, ... Chi di voi ha già visto le puntate diBACK HOME , la docu - serie in dieci episodi prodotta da ...Operazione solidarietà per la fondazione Smile Italia onlus di Clio Zammatteo, la make up artist famosissima sul web e non solo. Clio ha realizzato con la sua linea di make up ...La truccatrice e youtuber in lacrime per la pessima notizia. Il grave male, purtroppo, è stato scoperto con grande ritardo.