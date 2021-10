Clima: Draghi, transizione non distrugge posti di lavoro ma amplia occupazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo portare avanti un'agenda Climatica ambiziosa e fare in modo che le nostre scelte siano accettate e condivise in maniera ampia dalla popolazione. E dimostrare che la transizione ecologica non comporta necessariamente una distruzione di posti di lavoro ma semmai un ampliamento dell'occupazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles. "Ci sono alcuni dati - ha aggiunto il premier - che cominciano a venire fuori in Paesi che hanno affrontato più rapidamente alcuni passi della transizione e dal punto di vista dell'occupazione per il momento sono incoraggianti. Questo è un punto da tenere presente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo portare avanti un'agendatica ambiziosa e fare in modo che le nostre scelte siano accettate e condivise in maniera ampia dalla popolazione. E dimostrare che laecologica non comporta necessariamente una distruzione didima semmai unmento dell'". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles. "Ci sono alcuni dati - ha aggiunto il premier - che cominciano a venire fuori in Paesi che hanno affrontato più rapidamente alcuni passi dellae dal punto di vista dell'per il momento sono incoraggianti. Questo è un punto da tenere presente ...

