Claudio Cecchetto | età | carriera e figli del disc jockey più amato d’Italia

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chi non ha mai ballato il Gioca Jouer durante una festa? Magari pochi sanno, o almeno i più giovani, che a cantare questo pezzo è, uno dei più importanti deejay e speaker radiofonici in Italia. Nella vita ha fatto di tutto: il deejay, il presentatore, il produttoreografico e cinematografico ed era pure tra i candidati per essere il sindaco di Misano Adriatica.: dai locali alla Tvha appena compiuto 69 anni ed è nato il 19 aprile 1952 a Ceggia (VE). Ha iniziato fin da giovane la suada, mettendo musica in alcuneoteche milanesi. Ma la sua vocazione musicale non è sempre stata accettata da parte dei genitori che ...