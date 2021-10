Claudia Segre | «Donne | liberiamoci dalla violenza economica»

Advertising

ugolini_claudia : RT @Massimi45967338: @Ilconservator È una cazzata.lo sai.lo sanmo tutti. Non capisco cosa vi fa' odiare la Segre...ebrea?politica?..o perch… - ugolini_claudia : RT @AnnaNedrini: @Ilconservator Questo astio che vomitate verso Liliana Segre mi ricorda lo stesso astio che veniva indirizzato nella perso… - claudia_bilotti : RT @merely_my: #LilianaSegre porta sulle spalle il pesante fardello della testimonianza, perché non si ripeta l'orrore Sto con Liliana Segr… - claudia_ciotti : @Open_gol Ma cosa c'entra la senatrice Liliana Segre? Idioti - claudia_bilotti : RT @Misurelli77: Vogliono difendere le libertà costituzionali insultando la senatrice a vita Liliana Segre. Il vero volto dei fascionovax.C… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Segre

Radio Senise Centrale

chiude il cerchio, analizzando la questione da un punto di vista internazionale: 'In Italia non dovrebbe esistere il ministero della Famiglia, ma 'delle Famiglie' . Il Paese dovrebbe ...Modererà, Presidente Global Thinking Foundation, e chiuderà la serata Aldo Costa, Presidente Accademia di Belle Arti di Catanzaro.Pomeriggio di gala a Castrignano de’ Greci per la rappresentativa femminile dell’Unione Sportiva Lecce. Si è conclusa poco fa la presentazione ufficiale della nuova stagione del Lecce Women, avvenuta ...Riascolta Investire informati negli asset "illiquidi" di Due di denari. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.