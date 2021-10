Cinema in lutto, addio all’artista pluripremiato. Quei film di successo che ha reso ancora più belli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) lutto nel mondo del Cinema. Una figura che ha lasciato il segno in questo settore è deceduto nelle scorse ore all’età di 90 anni. Ad annunciare la notizia della sua morte è stato il figlio, attraverso i social network: “Mio padre è morto serenamente”. Nella sua carriera professionale si annoverano dei traguardi straordinari raggiunti, infatti è stato protagonista in centinaia di film. E non è stato acclamato soltanto dal pubblico, ma anche dalla critica, non a caso ha conquistato dei risultati inaspettati. Il 90enne è infatti stato nominato per otto volte e ha anche vinto due premi Oscar. Il primo lo ha conquistato grazie alla sua musica, che è stata definita migliore canzone originale, nella pellicola ‘Il favoloso dottor Dolittle’ del 1968; il secondo per la migliore colonna sonora di ‘Victor/Victoria nel 1983. Ma non è tutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)nel mondo del. Una figura che ha lasciato il segno in questo settore è deceduto nelle scorse ore all’età di 90 anni. Ad annunciare la notizia della sua morte è stato il figlio, attraverso i social network: “Mio padre è morto serenamente”. Nella sua carriera professionale si annoverano dei traguardi straordinari raggiunti, infatti è stato protagonista in centinaia di. E non è stato acclamato soltanto dal pubblico, ma anche dalla critica, non a caso ha conquistato dei risultati inaspettati. Il 90enne è infatti stato nominato per otto volte e ha anche vinto due premi Oscar. Il primo lo ha conquistato grazie alla sua musica, che è stata definita migliore canzone originale, nella pellicola ‘Il favoloso dottor Dolittle’ del 1968; il secondo per la migliore colonna sonora di ‘Victor/Victoria nel 1983. Ma non è tutto ...

