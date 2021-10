Cina-Taiwan, tutti temono una guerra che per ora si combatte a parole (Di mercoledì 20 ottobre 2021) All’inizio degli anni 2000, gli esperti dissero che Pechino avrebbe preso Taiwan entro quel decennio. Poi, nel 2013, il ministero della Difesa di Taiwan dichiarò che il governo cinese avrebbe avuto la capacità di invadere l’isola entro il 2020. Nei giorni scorsi, l’ex generale Chiu Kuo-cheng, attuale ministro della Difesa Taiwanese, si è presentato in parlamento a Taipei formulando una nuova previsione catastrofica: entro il 2025, la Cina sarà in grado di organizzare una “grande “invasione di Taiwan. Ma allora, Pechino invaderà Taiwan a breve? Forse sì. Ma anche no. Come si è visto, almeno a giudicare dai proclami nefasti che si sono susseguiti da alcuni decenni a questa parte (e pure prima, a dir la verità, visto che Pechino ha minacciato l’isola fin da quando l’ex governo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) All’inizio degli anni 2000, gli esperti dissero che Pechino avrebbe presoentro quel decennio. Poi, nel 2013, il ministero della Difesa didichiarò che il governo cinese avrebbe avuto la capacità di invadere l’isola entro il 2020. Nei giorni scorsi, l’ex generale Chiu Kuo-cheng, attuale ministro della Difesaese, si è presentato in parlamento a Taipei formulando una nuova previsione catastrofica: entro il 2025, lasarà in grado di organizzare una “grande “invasione di. Ma allora, Pechino invaderàa breve? Forse sì. Ma anche no. Come si è visto, almeno a giudicare dai proclami nefasti che si sono susseguiti da alcuni decenni a questa parte (e pure prima, a dir la verità, visto che Pechino ha minacciato l’isola fin da quando l’ex governo ...

