Ciclismo su pista, Mondiali 2021: si parte con gli inseguimenti a squadre. Quartetto maschile per prendersi il mondo, quello femminile per stupire (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi si aprono i Mondiali di Ciclismo su pista di Roubaix 2021. Cinque giorni di grande spettacolo che si chiuderanno domenica 24 con gli ultimi titoli iridati. Ad aprire la competizione saranno i turni di qualificazione degli inseguimenti a squadre, prima femminile e poi maschile a partire dalle ore 13. Andiamo a scoprire quali sono i team più forti e come sono composti. In campo femminile le favorite d’obbligo sono le atlete della Germania, reduci da medaglia d’oro con record del mondo alle Olimpiadi di Tokyo e dal trionfo agli Europei. La formazione sarà proprio quella protagonista alla rassegna continentale, cioè per tre quarti uguale a quella che ha sbriciolato la concorrenza nella rassegna a cinque cerchi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi si aprono idisudi Roubaix. Cinque giorni di grande spettacolo che si chiuderanno domenica 24 con gli ultimi titoli iridati. Ad aprire la competizione saranno i turni di qualificazione degli, primae poia partire dalle ore 13. Andiamo a scoprire quali sono i team più forti e come sono composti. In campole favorite d’obbligo sono le atlete della Germania, reduci da medaglia d’oro con record delalle Olimpiadi di Tokyo e dal trionfo agli Europei. La formazione sarà proprio quella protagonista alla rassegna continentale, cioè per tre quarti uguale a quella che ha sbriciolato la concorrenza nella rassegna a cinque cerchi, ...

ItaliaTeam_it : ?? Quella roba sfocata blu è Filippo Ganna. ????? Pippo dal 20 al 24 ottobre tornerà in gara ai Mondiali di ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: subito Filippo Ganna Milan e il quartetto campione olimpico! -… - STnews365 : Lamon non teme la pressione: 'Ma reggere paragone con Ganna, impossibile'. L'azzurro sarà impegnato con i Mondiali… - ruzzo_antonio : Mondiali di ciclismo: azzurri in pista – il blog di Antonio Ruzzo - gabricogni : Mondiali pista - A Roubaix torna il quartetto delle meraviglie -