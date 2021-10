Ciclismo su pista | Martina Fidanza | “Un successo incredibile | che non ha paragoni con altri”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Partenza col botto per l’Italia oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, ai Mondiali senior disu, scattati a Roubaix, in Francia:si è laureata campionessa del mondo nello scratch femminile ed al termine della gara ha parlato ai microfoni della Feder. L’azzurra ha spiegato la condotta di gara: “Non era certo un’azione pensata all’inizio. Mi sono trovata avanti a quattro giri dal termine. Dino mi ha detto di forzare e ho spinto al massimo. Mi è andata bene. Non riesco a crederci. Un, che non hacon“. Poi arriva la dedica per il titolo iridato conquistato: “Lo dedico soprattutto ai miei nonni Aldo e Rosa, che mi hanno cresciuta, grazie a loro ed alla mia famiglia oggi ...

Advertising

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOO! ?? Martina Fidanza ORO nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix!… - Eurosport_IT : MARTINAAAAAAAAAAA ???? Fidanza vola come un razzo a Roubaix e porta a casa la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Ci… - SkyTG24 : Mondiali di ciclismo su pista, oro per l'italiana Martina Fidanza - WRicciardi : RT @ItaliaTeam_it: CAMPIONESSA DEL MONDOOO! ?? Martina Fidanza ORO nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix! #ItaliaTeam… - Giuli28_90 : RT @vitasportivait: ?? #Roubaix2021 | Scratch femminile ?? MARTINA #FIDANZA ???? è oro mondiale nello Scratch ai mondiali di ciclismo su pista… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pista

Queste le dichiarazioni a caldo della ventunenne prima di indossare la maglia iridata: ' Verso fine gara mi sono accorta che c 'era uno spazio tra me e il gruppo, mi sono lanciata e ho vinto. E' ...I Mondiali disuallo Stab Velodrome di Roubaix si sono aperti con i fuochi d'artificio per quanto riguarda i quartetti dell'inseguimento azzurro. Nelle qualificazioni del mattino il team olimpionico ...Le eliminatorie invece saranno previste nella sessione mattutina, dalle ore 13.00. La sessione serale dei Mondiali senior di ciclismo su pista sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 (18.25) ed in ...Partenza col botto per l'Italia oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, ai Mondiali senior di ciclismo su pista, scattati a Roubaix, in Francia: Martina Fidanza si è laureata campionessa del mondo nello scra ...