Ciclismo su pista | l’Italia schianta la Gran Bretagna! Ganna e il quartetto in finale per l’oro ai Mondiali!

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOO! ?? Martina Fidanza ORO nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix!… - Eurosport_IT : MARTINAAAAAAAAAAA ???? Fidanza vola come un razzo a Roubaix e porta a casa la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Ci… - Eurosport_IT : Pronti a tifare Italia? ????????? Segui i mondiali di ciclismo su pista LIVE su @discoveryplusIT ??????… - grifonito : RT @Eurosport_IT: MARTINAAAAAAAAAAA ???? Fidanza vola come un razzo a Roubaix e porta a casa la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Ciclismo… - iamviola_ : RT @ItaliaTeam_it: CAMPIONESSA DEL MONDOOO! ?? Martina Fidanza ORO nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix! #ItaliaTeam… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pista

Buon sangue non mente: Martina Fidanza , figlia dell'ex professionista Giovanni , nel velodromo di Roubaix conquista la medaglia d'oro nello scratch nei Mondiali disu2021 . Non male per una ragazza di appena 21 anni . Dall'Europeo al Mondiale Per l' Italia si tratta della prima medaglia del metallo più prezioso, arrivata al termine di una prova ...Una splendida medaglia d'oro quella conquistata da Martina Fidanza ai Mondiali 2021 disu, in corso di svolgimento allo Stab Velodrome di Roubaix . L'azzurra ha avuto la meglio sull'olandese Maike van der Duin, medaglia d'argento, e sulla statunitense Jennifer Valente, ...Da Tokyo a Roubaix sembra essere cambiato davvero poco. Il quartetto azzurro è ancora on fire e va nuovamente a caccia della medaglia d'oro, da aggiungere ai caschi dorati simbolo del trionfo a Cinque ...Primo oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix. LA 21enne Martina Fidanza, 21 anni, si impone nello scratch, una gara di 15 km in pista con sprint finale. Argento all'olandese Van D ...