Ciclismo su pista | l’Italia domina le qualificazioni ai Mondiali! Miglior tempo per Filippo Ganna e il quartetto

I campioni olimpici cominciano nel migliore dei modi la caccia al titolo iridato nell'inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista 2021 in corso a Roubaix (Francia). Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon, ovvero i medesimi componenti del quartetto che qualche mese fa si prese la gloria imperitura di Olympia, hanno stampato il miglior tempo assoluto nel primo round di qualificazione, accedendo in semifinale e, soprattutto, candidandosi di prepotenza al gradino più alto del podio. 3'49?008 il crono fatto registrare dal trenino tricolore, distante ben 7? dal record del mondo stabilito a Tokyo 2020, ma non deve stupire: siamo al termine della stagione ed il velodromo transalpino si presenta meno prestazionale rispetto ...

