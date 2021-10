Ciclismo su pista, Italia-Francia: orario esatto Finale Mondiali, tv, programma, streaming (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un obiettivo epico è alle porte: vincere nello stesso anno l’oro olimpico ed iridato. Una doppietta leggendaria che l’Italia sogna di realizzare giovedì 21 ottobre nella finalissima dell’inseguimento a squadre ai Mondiali di Ciclismo su pista a Roubaix (Francia). Il quartetto tricolore, dopo aver dominato le qualificazioni con il miglior tempo assoluto, ha letteralmente demolito la Gran Bretagna in semiFinale. Rispetto al primo turno pomeridiano, il ct Marco Villa ha optato per un cambio: al posto di Francesco Lamon è stato schierato Liam Bertazzo al fianco dei confermatissimi Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni. D’altronde la compagine del Bel Paese dispone di un gruppo ampio e con alternative validissime, frutto di un lavoro che si protrae ormai da quasi due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un obiettivo epico è alle porte: vincere nello stesso anno l’oro olimpico ed iridato. Una doppietta leggendaria che l’sogna di realizzare giovedì 21 ottobre nella finalissima dell’inseguimento a squadre aidisua Roubaix (). Il quartetto tricolore, dopo aver dominato le qualificazioni con il miglior tempo assoluto, ha letteralmente demolito la Gran Bretagna in semi. Rispetto al primo turno pomeridiano, il ct Marco Villa ha optato per un cambio: al posto di Francesco Lamon è stato schierato Liam Bertazzo al fianco dei confermatissimi Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni. D’altronde la compagine del Bel Paese dispone di un gruppo ampio e con alternative validissime, frutto di un lavoro che si protrae ormai da quasi due ...

