Ciclismo su pista | capolavoro di Martina Fidanza | campionessa del mondo nello scratch!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Partenza col botto per l’Italia oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, ai Mondiali senior disu, scattati a Roubaix, in Francia:si laureadelscratch femminile al termine di un’azione irresistibile a cui nessuna avversaria ha saputo rispondere. Gara sui 10 km, 40 giri, ma una lunga fase di studio blocca a lungo la prova, conche si mostra sempre sul pezzo, a ruota di una delle favorite della vigilia, la statunitense Jennifer Valente. Dopo una prima fase lenta si alza il ritmo a 10 giri dal termine. A 6 giri dalla conclusione prova a sorprendere tutte la magiara Johanna Kitti Borissza, ma ai -5 parte al contrattaccoche, accorgendosi di non essere ...

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOO! ?? Martina Fidanza ORO nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix!… - Eurosport_IT : MARTINAAAAAAAAAAA ???? Fidanza vola come un razzo a Roubaix e porta a casa la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Ci… - Eurosport_IT : Pronti a tifare Italia? ????????? Segui i mondiali di ciclismo su pista LIVE su @discoveryplusIT ??????… - Paolo18030138 : RT @ItaliaTeam_it: CAMPIONESSA DEL MONDOOO! ?? Martina Fidanza ORO nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix! #ItaliaTeam… - fisco24_info : Ciclismo, mondiali su pista: Martina Fidanza oro nello scratch: L'azzurra si impone per distacco sull'olandese Van… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pista

Martina Fidanza ha vinto la medaglia d'oro nello scratch ai Mondiali suin corso nel velodromo francese di Roubaix. L'azzurra si è imposta per distacco sull'olandese Van Der Duin, bronzo alla statunitense ...Primo oro per l'Italia ai Mondiali disunel velodromo francese di Roubaix. In attesa del secondo turno del quartetto maschile tirato da Ganna, la bergamasca Martina Fidanza, 21 anni, si impone nello scratch, una gara di 15 ...Partenza col botto per l'Italia oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, ai Mondiali senior di ciclismo su pista, scattati a Roubaix, in Francia: Martina Fidanza si laurea campionessa del mondo nello scratch ...Martina Fidanza è medaglia d’oro nello scratch ai Mondiali 2021 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento allo Stab Velodrome di Roubaix. L’azzurra regala così la prima grande soddisfazione della ...