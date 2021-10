Ciclismo su pista, a che ora la semifinale Italia-Gran Bretagna ai Mondiali. C’è Filippo Ganna: programma e canali tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Italia ha incominciato alla Grande i Mondiali 2021 di Ciclismo su pista. Al Velodromo di Roubaix (Francia) il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre ha timbrato il miglior tempo nel turno di qualificazione e ha così staccato il biglietto per le semifinali. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan hanno timbrato il crono di 3:49.008, infliggendo 2.1 secondi di distacco alla Francia. I Campioni Olimpici affronteranno così la Gran Bretagna, staccata di 4.7 secondi: l’appuntamento è alle ore 20.04 di oggi (mercoledì 20 ottobre). L’Italia parte con tutti i favori del pronostico, punta alla vittoria in modo da qualificarsi alla finale per l’oro da disputare contro la vincente di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ha incominciato allade i2021 disu. Al Velodromo di Roubaix (Francia) il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre ha timbrato il miglior tempo nel turno di qualificazione e ha così staccato il biglietto per le semifinali., Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan hanno timbrato il crono di 3:49.008, infliggendo 2.1 secondi di distacco alla Francia. I Campioni Olimpici affronteranno così la, staccata di 4.7 secondi: l’appuntamento è alle ore 20.04 di oggi (mercoledì 20 ottobre). L’parte con tutti i favori del pronostico, punta alla vittoria in modo da qualificarsi alla finale per l’oro da disputare contro la vincente di ...

