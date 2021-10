Ciclismo | mondiali su pista | Martina Fidanza oro nello scratch

Advertising

Il primo oro per l'Italia ai su pista a Roubaix è di Martina . La 21enne si impone nello scratch, una gara di 15 km in pista con sprint finale. Argento all'olandese Van Der Duin, bronzo all'americana ...L'azzurra si impone per distacco sull'olandese Van Der Duin Martina Fidanza vince la medaglia d'oro nello scratch aisu pista in corso nel velodromo francese di Roubaix . L'azzurra si impone per distacco sull'olandese Van Der Duin, bronzo alla statunitense Valente.Fidanza, in latino, significa fiducia. Non casualmente, vi si trova nella parola fidanzata o fidanzato, dal momento in cui quando s'instaura una relazione ...La cuneese campionessa iridata su strada, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Martina Fidanza hanno concluso la qualificazione dell'inseguimento femminile a squadre con il brillante tempo di 4'14' e ...