Ciclismo, Jonathan Milan: "Ho imparato tanto da Ganna e Colbrelli. Sono pronto a sfidare Pippo per l'oro mondiale" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ambizione e voglia di emergere. Roubaix per i colori azzurri del pedale ha rappresentato l'impresa di Sonny Colbrelli. Nella regina delle Classiche il corridore bresciano, da esordiente, ha scritto la storia col volto trasfigurato dal fango. 22 anni dopo Andrea Tafi un italiano ha trionfato nell'Inferno del Nord. Il velodromo, teatro del trionfo di Colbrelli, sarà il palcoscenico a partire da oggi per i specialisti della pista che si affronteranno con determinazione e coraggio. L'Italia è molto attesa e il quartetto dell'inseguimento a squadre, oro olimpico a Tokyo, ha voglia di fare doppietta e di centrare il titolo iridato che manca da 24 anni. Filippo Ganna è la Stella Polare del poker nostrano, ma attenzione a chi ispirato dal campione di Verbania ha saputo già da ora trovare una propria sublimazione. Il riferimento è al 21enne ...

