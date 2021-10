Ciclismo | Giacomo Nizzolo si trasferisce alla Israel Start-Up Nation | “Sogno la Milano-Sanremo”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha firmato un contratto biennale con la-Up. Il velocista brianzolo si è trasferito presso la compagineiana, iscritta al World Tour, lasciando dopo tre anni la sudafricana Qhubeka (ormai destinatachiusura a causa di difficoltà economiche). Il Campione d’Europa 2020 si rilancia con grande ottimismo, pronto a sposare questa nuova avventura. Il 32enne, quest’anno vincitore della 13ma tappa al Giro d’Italia, ha commentato in questo modo: “Da fuori mi è sempre sembrata una gran bella squadra e unirmi a loro è davvero speciale. Considerate le mie prestazioni negli ultimi due anni, spero di poter continuare in questo percorso e puntare a grandi obiettivi. Il miorimane la ...

... tradizionale appuntamento di fine stagione per ilprofessionistico internazionale. L'... Il nome figlio d'arteSaligari gareggerà tra gli juniores insieme a Ivan Valinotto e Federico ......prova di classe 1.1 dell' UCI Europe Tour 2021 e come ventiduesima ed ultima prova della... comunque diverso da questo, dei campionati italiani vinti nel 2020 daNizzolo ), quest'...Nizzolo diventerà così l’uomo di riferimento per le volate all’interno del team israeliano, oltre che valida pedina per le corse di un giorno: «Da fuori mi è sempre sembrata una gran bella squadra e u ...Non ci sono variazioni nella top-10 del ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall'Unione Ciclistica Internazionale. Rispetto a sette giorni fa, infatti, tutte le posizioni restano invari ...