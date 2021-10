Ciclismo, Elia Viviani: “Il grande risultato dei Giochi mi ha rilanciato. Non lascerò mai più la pista” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Elia Viviani è pronto a dare battaglia nei Mondiali su pista, evento che si svolge da oggi in quel di Roubaix. Il velocista azzurro arriva con grandi ambizioni nel velodromo francese, consapevole che di aver tutte le carte in regola per chiudere al meglio questa stagione. Il ciclista veneto ha commentato alla stampa: “L’ultimo Mondiale non è stato semplice, si è tenuto in una situazione particolare. In settimo posto era un piazzamento di avvicinamento le Olimpiadi di Tokyo. Il grande risultato dei Giochi mi ha rilanciato tra i migliori al mondo ed ora grandi aspettative. Ho tre specialità in programma: l’Omnium, lo scratch e l’eliminazione”. Il nativo di Isola della Scala ha continuato dicendo: “Penso che l’eliminazione sia una grande opportunità. Mi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è pronto a dare battaglia nei Mondiali su, evento che si svolge da oggi in quel di Roubaix. Il velocista azzurro arriva con grandi ambizioni nel velodromo francese, consapevole che di aver tutte le carte in regola per chiudere al meglio questa stagione. Il ciclista veneto ha commentato alla stampa: “L’ultimo Mondiale non è stato semplice, si è tenuto in una situazione particolare. In settimo posto era un piazzamento di avvicinamento le Olimpiadi di Tokyo. Ildeimi hatra i migliori al mondo ed ora grandi aspettative. Ho tre specialità in programma: l’Omnium, lo scratch e l’eliminazione”. Il nativo di Isola della Scala ha continuato dicendo: “Penso che l’eliminazione sia unaopportunità. Mi ...

