Chirurgia | Marco Scatizzi eletto nuovo presidente Acoi

Ultime Notizie dalla rete : Chirurgia Marco

Adnkronos

'Dobbiamo lavorare al 120% per due anni per metterci in pari, lo dobbiamo ai nostri malati'. CosìScatizzi , membro del direttivo dell'Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), riassume alla 'Dire', a margine dell'odierna riunione dei coordinatori regionali Acoi, una parte del ...Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana,Stella, la ...con lo smantellamento dell'Ospedale di Comunità relegato a due stanzette nel reparto di, ...Marco Scatizzi è il nuovo presidente dei chirurghi italiani. Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale degli Ospedali Santa Maria Annunziata e Serristori di Firenze, Scatizzi è st ...Il presidente dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani sottolinea come la chirurgia italiana è stata colpita dalla pandemia con oltre due milioni di screening persi, milioni di esami diagnosti ...