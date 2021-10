Chiara Ferragni presenta la sua prima linea di gioielli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chiara Ferragni si lancia ufficialmente nel mondo della gioielleria. L’influencer ed imprenditrice digitale ha presentato via Instagram la sua primissima collezione di gioielli. Ai suoi follower, ha mostrato soltanto quella che è una parte della collezione, disponibile prossimamente sia online che negli store fisici. Divisa in Bossy Chain e Heart Collection, la prima linea di gioielli firmata Chiara Ferragni comprende collane, orecchini, bracciali e anelli. Il packaging non poteva che essere rosa Ferragni, minimal ed elegante, con l’eyelike ricalcato in oro. “Ho pensato ogni gioiello come un oggetto prezioso che potete regalare a voi stessi o ai vostri cari. E hanno tutti un bellissimo cofanetto abbinato ad una ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 ottobre 2021)si lancia ufficialmente nel mondo della gioielleria. L’influencer ed imprenditrice digitale hato via Instagram la sua primissima collezione di. Ai suoi follower, ha mostrato soltanto quella che è una parte della collezione, disponibile prossimamente sia online che negli store fisici. Divisa in Bossy Chain e Heart Collection, ladifirmatacomprende collane, orecchini, bracciali e anelli. Il packaging non poteva che essere rosa, minimal ed elegante, con l’eyelike ricalcato in oro. “Ho pensato ogni gioiello come un oggetto prezioso che potete regalare a voi stessi o ai vostri cari. E hanno tutti un bellissimo cofanetto abbinato ad una ...

